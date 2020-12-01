أيمن يونس: حل أزمة المثلوثي وأحداد قبل منتصف الليل.. و28 لاعبا في قائمة الفريق

كشف أيمن يونس، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة بالزمالك، عن أن النادي أرسل القائمة المحلية للفريق في الموسم الجديد إلى اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنهم مطالبون بالحفاظ على قوام فريق الكرة الذي ليؤدي بشكل جيد مع الإضافات الجديدة.

وقال "يونس"، في تصريحات هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، مساء اليوم، الإثنين، "قبولي رئاسة لجنة الكرة بالزمالك رد جميل للنادي، لم أفكر في الأمر وكان تكليفا، ويجب الإشادة بدور أمير مرتضى وإسماعيل يوسف على جهدهما الكبير لتكوين فريق محترم خلال الفترة الماضية".

وأضاف "الموقف صعب والجميع مطالب ببذل كل طاقته من أجل نادي الزمالك، ويجب الحفاظ على قوام الفريق بجانب الهدوء داخل النادي، دخلت نادي الزمالك اليوم لأول مرة منذ أربع أو خمس سنوات، ويتمتع النادي بمنشآت رائعة بفضل الجهد المبذول من مجلس الإدارة السابق".

وعن أزمة قيد اللاعبين في قائمة الزمالك للموسم الجديد، أكد يونس "هناك تجاوب من اتحاد الكرة بشأن ضوابط سداد مديونية النادي، وإجراءات قيد اللاعبين تسير بشكل سليم ولا توجد أي مشاكل، وتم وضع ضوابط لعملية سداد أي متأخرات".

وتابع: "جايمي باتشيكو مدير فني مميز ومركز وسبق له تحضير كل احتياجاته بشأن الفريق، وأرسلنا القائمة الأولى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم التي ضمت 28 لاعبا من أصل 30، حيث خرج كابونجو كاسونجو من حسابات باتشيكو بجانب لاعب آخر لن أكشف عن اسمه".

وقال "قد يتم استبدال بعض الأسماء حيث هناك بعض اللاعبين الذين قطع معهم الزمالك شوطا كبيرا في المفاوضات للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هناك مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين الحاليين، بجانب ملف التجديد للثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي".

وأتم أيمن يونس قائلا "سننهي ملف القائمة الإفريقية خلال ساعات لأن القيد سيتم إغلاقه اليوم، وهناك بعض المسائل التي يجب تسويتها مع اللاعبين واتحاد الكرة، منها قيد حميد أحداد العائد من الإعارة والوافد الجديد حمزة المثلوثي بسبب البطاقة الدولية، وإن شاء الله سيتم قيدهم قبل منتصف الليل".