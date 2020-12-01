خاص.. المقاولون العرب: تعاقدنا مع لاعب الأهلي لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر

أكد محمد عادل، المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن ناديه تعاقد مع باسم علي، لاعب الأهلي المعار لفريق الجونة في صفقة انتقال حر.

وقال عادل في تصريحات خاصة لصدى البلد ، إن باسم علي وقع على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب لمدة 3 أعوام في صفقة انتقال حر.

ومن جانبه،كان باسم علي قد رفض الاستمرار مع فريق الجونة في الموسم الجديد رغم محاولات تجديد إعارته على غرار ما تم مع زميله المدافع محمود الجزار الذي وقع عقدًا جديدًا مدته موسم واحد بنية البيع.

وكان الجونة قد تعاقد مع باسم علي خلال الانتقالات الصيفية الماضية عل سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الأهلي لمدة موسم.

كان مسئولو المقاولون أبدوا رغبتهم بضم ظهير أيمن خلال الفترة الماضية، وبدأ مسؤولو النادي بالتواصل مع باسم علي من أجل الإنضمام للفريق، ولتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد الكروي، والمنافسة على المربع الذهبي بالدوري بالإضافة للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية . وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 7 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و الأقتراب من ضم كابوريا. وفي سياق أخر توصل مسؤولو نادي المقاولون العرب، لإتفاق نهائي مع نظيره الإسماعيلي بشأن ضم حمدي زكي لاعب الدراويش. وأكد المقاولون العرب بأن اللاعب بات قريبًا من ضم حمدي زكي لصفوف الفريق، بصيغة بيع نهائي، من أجل تعزيز صفوف ذئاب الجبل، استعدادا للموسم الجديد والكونفدرالية الأفريقية. ويسعى النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، لتعزيز خط هجوم ذئاب الجبل، خاصة، بعد ابتعاد شكري نجيب عن الصورة وصعوبة عودته بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع المقاولون، وقدم موسم جيد مع الفريق . في سياق متصل، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفدرالية . وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي إستقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضرية البداية بالبطولة الأفريقية، كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق . أعلن باسم علي الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي رحيله عن النادي الأحمر بعد عدة سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال باسم علي في تصريحات صحفية:"رحلت عن الأهلي بعد عدة مواسم قضيتها داخل جدران النادي الأحمر ساهمت خلالها في التتويج بعدد من الألقاب مع الفريق". وأضاف باسم :"سأنضم إلى نادي المقاولون العرب وهو بيتي، الذي تربيت فيه وسأعود إليه في صفقة انتقال حر بعد رحيلي عن النادي الأهلي". وكان باسم علي قد لعب معارًا في الموسم الماضي لنادي الجونة لكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفض استمراره مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل ووافق على رحيله عن النادي الأحمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. المقاولون العرب: تعاقدنا مع لاعب الأهلي لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.