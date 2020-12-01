القيعي: هدف أفشة "قرار عجيب" شبيه بهدف أبو تريكة في الصفاقسي

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات أن هدف محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الاول لكرة القدم في الزمالك جاء شبيهًا بهدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي التونسي عام 2006 .

وفاز الأهلي على الزمالك 2-1 في مباراة نهائي القرن التي أقيمت الجمعة الماضية على ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال القيعي لقناة الأهلي :" هدف أفشة منذ استلامه للكرة قرار عجيب ذكرني بقرار أبو تريكة العجيب في هدف الصفاقسي".

وفاز الأهلي على الصفاقسي التونسي بهدف سجله أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة من مواجهة الصفاقسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006.

وأنهى " هدف في وقت قاتل مثل هدف أفشة بمثابة قاضية له طعم أخر ومعنى أخر".

كد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن منذ قدوم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق، والأمور اصبحت أكثر سهولة على جميع اللاعبين. وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلي"، إن موسيماني يعلم جيدا قيمة الأهلي، وحين أتى تحدث معنا وأبلغنا أن اسم الأهلي له ثقله في إفريقيا، وجميع الفرق تعمل له ألف حساب. وأضاف، أن اللاعبين كانوا في أشد الحاجة لحديث كالذي قاله موسيماني عن قيمة الأهلي في إفريقيا أمام اللاعبين. وتابع:" موسيماني قريب جدا من الجميع ويعامل اللاعبين كأولاده، ويقول دائما لنا استمتعوا بكرة القدم، ونحن كنا نتابعه منذ أن كان مدربا لفريق صنداونز ". وعن رحيل فايلر، أشار إلى أن لاعبو الأهلي كانوا يشعرون بأن طريقة فايلر تغييرت بعد أزمة كورونا، وبعض الأمور في معاملته أيضا تغيرت مع اللاعبين. وأتم تصريحاته:" شعرنا بتغير في معاملة فايلر وبعض الأشياء توقف عن فعلها والبعض شعر بأنه يرغب في الرحيل، لذلك قررت الإدارة رحيله واستقدام موسيماني للحفاظ على استقرار الفريق". وعتبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي زميله محمد مجدي "أفشة" نجح في خطف المباراة النهائية لدوري الأبطال بفضل الهدف الذي سجله في الزمالك. وقال الشناوي ضاحكًا:"أنادي محمد مجدي بالحاج أفشة، أراه دائمًا رجل كبير في السن، وأسأله عن أحفاده رغم أنه لم يتزوج بعد". وأضاف حارس الأهلي :"أفشة لاعب ملتزم للغاية ورزين وخلوق، لكن لا أعلم لماذا صورته دائمًا وكأنه رجل كبير، أحب مداعبته بهذا الأمر، لكني تحدثت معه قبل المباراة وطالبته بألا يقلق من أول نهائي يخوضه". وتابع الشناوي :"قلت لأفشة أن يلعب على طبيعته ويؤدي كما يفعل في أي مباراة أخرى، ويعود للخلف من أجل استلام الكرة دون مخاوف، وفي النهاية وفقه الله بالهدف". وأردف حارس الأهلي :"أفشة خطف المباراة واللقب بهذا الهدف، لم نصدق تسجيل الهدف في هذا التوقيت، قلت قبلها بدقائق للاعبين أن الذي سيسجل الهدف سيتوج باللقب". وعن علاقته بكرة القدم أتم الشناوي :"أعتبر القائمان والعارضة أصدقائي، يُساعدوني على التصدي، وكذلك كرة القدم صديقتي وتساعدني، إذا تعاليت عليها تعالت عليّ".

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