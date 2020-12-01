الغندور: يكشف موقف مصطفى محمد مع الزمالك ..ومحاولات مستمرة لتجديد عقد فرجاني

تحدث خالد الغندور قائد فريق الكرة بالزمالك الأسبق عن مصير الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي من تجديد عقدهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.
وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أشرف بن شرقي سيغيب عن مباراة غد للإصابة، باتشيكو طلب منه أن ياخذ راحة إذاوصلنا نهائي كأس مصر".
وأكمل: "ستكون هناك جلسة في وجود لجنة الكرة والقائمين على اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك مع أشرف بن شرقي ووكيله، وهو يتبقى له موسمان مع الزمالك".
وتابع: "اللاعب قد يجدد تعاقده لموسم أو اثنين، وهو يمتلك بعض العروض، أهم شيء التعامل معه براحة نفسية وتقدر اللاعب وتعطي له قيمته".
وأردف: "فرجاني ساسي يحب الزمالك وجماهيره جدًا، ووكيله كان في جلسة اليوم في نادي الزمالك، وهناك ومحاولات قوية لتجديد تعاقده وسيعلن هذا قريبًا".
واستطرد: "أوناجم ما زال عقده مستمرا، وهو يحتاج لإقناع جماهير الزمالك أكثر من ذلك".
وعن موقف مصطفى محمد مهاجم الفريق، أوضح: "مصطفى محمد كان هناك كلام في الزمالك أنه سيرحل في الانتقالات المقبلة، معلوماتي وبنسبة كبيرة مصطفى مستمر حتى أولمبياد طوكيو بالعام القادم".
وأضاف: "بعد الأولمبياد إذا تلقى عرضًا كبيرًا ومناسبًا وهناك رغبة وتوافق بين الطرفين سيرحل، لكن بنسبة كبيرة هو باقي مع الزمالك هذا الموسم".
واختتم: "كاسونجو لم ينضم للمعسكر الفريق اليوم هناك حديث أنه يمتلك عرض من بعض الفرق السعودية والمحلية".
وكشف أيمن يونس، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة بالزمالك، عن أن النادي أرسل القائمة المحلية للفريق في الموسم الجديد إلى اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنهم مطالبون بالحفاظ على قوام فريق الكرة الذي ليؤدي بشكل جيد مع الإضافات الجديدة.
وقال "يونس"، في تصريحات هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، مساء اليوم، الإثنين، "قبولي رئاسة لجنة الكرة بالزمالك رد جميل للنادي، لم أفكر في الأمر وكان تكليفا، ويجب الإشادة بدور أمير مرتضى وإسماعيل يوسف على جهدهما الكبير لتكوين فريق محترم خلال الفترة الماضية".
وأضاف "الموقف صعب والجميع مطالب ببذل كل طاقته من أجل نادي الزمالك، ويجب الحفاظ على قوام الفريق بجانب الهدوء داخل النادي، دخلت نادي الزمالك اليوم لأول مرة منذ أربع أو خمس سنوات، ويتمتع النادي بمنشآت رائعة بفضل الجهد المبذول من مجلس الإدارة السابق".
وعن أزمة قيد اللاعبين في قائمة الزمالك للموسم الجديد، أكد يونس "هناك تجاوب من اتحاد الكرة بشأن ضوابط سداد مديونية النادي، وإجراءات قيد اللاعبين تسير بشكل سليم ولا توجد أي مشاكل، وتم وضع ضوابط لعملية سداد أي متأخرات".
وتابع: "جايمي باتشيكو مدير فني مميز ومركز وسبق له تحضير كل احتياجاته بشأن الفريق، وأرسلنا القائمة الأولى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم التي ضمت 28 لاعبا من أصل 30، حيث خرج كابونجو كاسونجو من حسابات باتشيكو بجانب لاعب آخر لن أكشف عن اسمه".
وقال "قد يتم استبدال بعض الأسماء حيث هناك بعض اللاعبين الذين قطع معهم الزمالك شوطا كبيرا في المفاوضات للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هناك مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين الحاليين، بجانب ملف التجديد للثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي".
وأتم أيمن يونس قائلا "سننهي ملف القائمة الإفريقية خلال ساعات لأن القيد سيتم إغلاقه اليوم، وهناك بعض المسائل التي يجب تسويتها مع اللاعبين واتحاد الكرة، منها قيد حميد أحداد العائد من الإعارة والوافد الجديد حمزة المثلوثي بسبب البطاقة الدولية، وإن شاء الله سيتم قيدهم قبل منتصف الليل".
ووافق نادي الزمالك على إعارة ثنائي فريق 1999 يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى نادي مصر المقاصة لمدة موسم، إضافةً إلى الموافقة على إعارة يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الناشئين، مواليد 2000 بالنادي إلى نادي أسوان.
وتضمن العقد بين نادي الزمالك وناديي مصر المقاصة وأسوان، الاتفاق على الحصول على مبلغ 200 ألف جنيه في حالة مشاركة أي لاعب من الثلاثي في مواجهة الزمالك خلال المواجهات المحلية والعربية والقارية، وكذلك المباريات الودية.
على صعيد آخر، وافق نادي الزمالك على طلب أحمد موسى "كابوريا" لاعب الفريق على فسخ عقده مع النادي بالتراضي في مقابل دفع مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.. وتمنى النادي التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.
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