الغندور: يكشف موقف مصطفى محمد مع الزمالك ..ومحاولات مستمرة لتجديد عقد فرجاني

تحدث خالد الغندور قائد فريق الكرة بالزمالك الأسبق عن مصير الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي من تجديد عقدهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أشرف بن شرقي سيغيب عن مباراة غد للإصابة، باتشيكو طلب منه أن ياخذ راحة إذاوصلنا نهائي كأس مصر".

وأكمل: "ستكون هناك جلسة في وجود لجنة الكرة والقائمين على اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك مع أشرف بن شرقي ووكيله، وهو يتبقى له موسمان مع الزمالك".

وتابع: "اللاعب قد يجدد تعاقده لموسم أو اثنين، وهو يمتلك بعض العروض، أهم شيء التعامل معه براحة نفسية وتقدر اللاعب وتعطي له قيمته".

وأردف: "فرجاني ساسي يحب الزمالك وجماهيره جدًا، ووكيله كان في جلسة اليوم في نادي الزمالك، وهناك ومحاولات قوية لتجديد تعاقده وسيعلن هذا قريبًا".

واستطرد: "أوناجم ما زال عقده مستمرا، وهو يحتاج لإقناع جماهير الزمالك أكثر من ذلك".

وعن موقف مصطفى محمد مهاجم الفريق، أوضح: "مصطفى محمد كان هناك كلام في الزمالك أنه سيرحل في الانتقالات المقبلة، معلوماتي وبنسبة كبيرة مصطفى مستمر حتى أولمبياد طوكيو بالعام القادم".

وأضاف: "بعد الأولمبياد إذا تلقى عرضًا كبيرًا ومناسبًا وهناك رغبة وتوافق بين الطرفين سيرحل، لكن بنسبة كبيرة هو باقي مع الزمالك هذا الموسم".

واختتم: "كاسونجو لم ينضم للمعسكر الفريق اليوم هناك حديث أنه يمتلك عرض من بعض الفرق السعودية والمحلية".