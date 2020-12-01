تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الإداري بالأهلي أنهي تسجيل القائمة التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا عبر السيستم الخاص بموقع كاف. وقالت المصادر ان كل الأمور قد انتهت فعليًا بتسجيل القائمة وبها مكان واحد تم حفظه حتي الدقائق الباقية من تسجيل القيد في محاولة اخيرة لحسم صفقة في اللحظات الحاسمة.

وأضافت المصادر ان القائمة شهدت قيد كل من بدر بانون وعربي بدر وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف.



وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعه وبدر بانون وياسر ابراهيم وسعد الدين سمير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي واكرم توفيق ومجدي افشه وناصر ماهر وجيرالدو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومحمد شريف ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وأحمد ريان وصلاح محسن وعربي بدر بجانب 3 أسماء من فريق الشباب.



وتم استبعاد صالح جمعة وأحمد الشيخ و اليو بادجى بعد رحيلهم كما تم استبعاد كريم نيدفيد و محمد محمود و محمود متولى لحين الشفاء من الإصابات الطويلة ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي لانتهاء عقودهم.



أعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.



وذكر النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.



وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع الشيخ وبادجي بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.



وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي بكأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.