نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مع نظيره نهضة بركان المغربي، في السوبر الإفريقي.

يأتي ذلك بعدما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

ويلاقي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي، في السوبر الإفريقي، يوم العاشر من شهر ديسمبر المقبل، على أرض مصر.

وكان نهضة بركان المغربي حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نظيره نادي بيراميدز، بهدف دون رد