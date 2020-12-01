ميدو: "كيد النسا" على صالح جمعة انتهى بين الأهلي والزمالك

رفض أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي فكرة تعاقد الزمالك مع صالح جمعة لاعب الأهلي السابق مشيرًا إلى أن ضم أي لاعب لا بد أن يتم من خلال بعض الضوابط العلمية.

وأعلن النادي الأهلي أمس، عن قراره بالاستغناء عن صالح جمعة، وعدم قيده في القائمة الأولية للفريق بالموسم الجديد.

وقال أحمد حسام ميدو خلال حديثه ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على قناة "النهار": "رحيل جيرالدو عن الأهلي كان متوقعًا، ولكن اللجنة الفنية قررت الإبقاء عليه في حالة عدم التعاقد مع جناح أجنبي مميز".

وأضاف: "صالح جمعة من أبرز الأسماء الراحلة عن الأهلي، والكثير من جماهير الزمالك طلبوا التعاقد معه لأنه لاعب مميز".

وتابع: "يجب أن نتحدث بعيدًا عن العاطفة، لو جلست مع أشرف قاسم وأيمن يونس سأقول لهما لا تتعاقدوا مع صالح جمعة، لأن ضم أي لاعب يكون وفقا للاحتياج له فنيًا من عدمه، وعدد مشاركات اللاعب وتأثيره الفعلي داخل الملعب في آخر موسمين، ولا توجد عاطفة في الكرة".

وواصل: "فكرة "كيد النسا" بين الأهلي والزمالك غير موجودة، لأن صالح جمعة أصبح لاعبًا حر وغير متواجد مع فريق".

واستطرد: "صالح جمعة يحتاج أن ينضم إلى ناد صغير ويشارك معه بشكل مستمر، والتعاقد معه قد يكون مخاطرة كبيرة جدًا من مسؤولي الزمالك".

واستأنف: "ما أسمعه عن صالح جمعة أنه لاعب نفسي يحتاج إلى معاملة معينة، ويريد أن يشعر أنه من نجوم الفريق ويشارك باستمرار ومدرب يكون مقتنعا به ويصبر عليه".

واختتم: "لاعب الكرة يحتاج أن يركز أكثر وأن يلتزم بشكل أكبر في الوقت الصعب الذي يمر به".