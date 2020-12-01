أشرف قاسم يكشف مصير التعاقد مع أمير عادل.. ولا أتخيل الزمالك من غير ساسي وبن شرقي.. فيديو

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن معظم اللاعبين بالفريق الأول، لديهم عروض، ولكنهم مرتبطين بعقد مع الأبيض.

وأضاف قاسم، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "معظم اللاعبين لديهم عروض لكن مازال عقدهم مع الزمالك ممتد لموسم"

وتابع: "لا أرى الزمالك بدون ساسي وبن شرقي، سنعمل على توفير المكافئات مثلما كانت قبل ذلك ، بعض اللاعبين وعدناهم بزيادة رواتبهم، سنحاول على تحقيق ذلك.

وانهى كلماته مؤكدا انه لم يتواصل مع امير ولكن اللجنة التي تدير تواصلت معه.

ونوه أشرف قاسم، إلى أنه لم يتردد أحد في لجنة الكرم بالموافقة على التواجد بالنادي.

وقال: "لم يتردد احد منا في الموافقة على التواجد داخل الزمالك مرة اخرى ، تم قيد 29 لاعبا تم قيدهم، كما تم قيد الأربع حراس، ومصلحة النادي رقم 1 بالنسبة لنا".

وتابع: "لدينا مهمة الفترة القادمة ونحاول توفيرها وهي مستحقات اللاعبين، وبالنسبة لي شخصيا طلبت توفير مقدمات العقود والمستحقات المتأخرة، كما طلب من الاداريين تحضير مستحقات كل لاعب للفريق ماله وما عليه".

وأردف: "سأتعامل الفترة القادمة اعلاميا بكل وضوح، إذا كان هناك مشكلة لن أنكرها ، سنحدد مصير امير عادل بعد مواجهة طلائع الجيش والتعاقد معه من عدمه سيكون بقرار من باتشيكو".