قيد المثلوثي في القائمة الإفريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية

وصلت البطاقة الدولية للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنضم للقلعة البيضاء من الصفاقسي التونسي في صفحة انتقال حر الى اتحاد الكرة المصري، وقام النادي بقيد اللاعب محليا وأفريقيا.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي ينتظر وصول البطاقة الدولية للمغربي حميد أحداد لقيده أفريقيا وأوضح أنه في حالة عدم وصول البطاقات الدولية للاعب قبل الساعة الثانية عشر مساء اليوم فلن يتم قيده بالقائمة الأفريقية.

وشدد المصدر على أنه في حالة عدم قيد اللاعب اليوم سيتم قيده بالقائمة الأفريقية في يناير المقبل وعقب مباراتي دور ال ٣٢ للبطولة

علي جانب آخر ، قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن معظم اللاعبين بالفريق الأول، لديهم عروض، ولكنهم مرتبطين بعقد مع الأبيض.

وأضاف قاسم، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "معظم اللاعبين لديهم عروض لكن مازال عقدهم مع الزمالك ممتد لموسم"

وتابع: "لا أرى الزمالك بدون ساسي وبن شرقي، سنعمل على توفير المكافئات مثلما كانت قبل ذلك ، بعض اللاعبين وعدناهم بزيادة رواتبهم، سنحاول على تحقيق ذلك.

وانهى كلماته مؤكدا انه لم يتواصل مع امير ولكن اللجنة التي تدير تواصلت معه.

ونوه أشرف قاسم، إلى أنه لم يتردد أحد في لجنة الكرم بالموافقة على التواجد بالنادي.

وقال: "لم يتردد احد منا في الموافقة على التواجد داخل الزمالك مرة اخرى ، تم قيد 29 لاعبا تم قيدهم، كما تم قيد الأربع حراس، ومصلحة النادي رقم 1 بالنسبة لنا".

وتابع: "لدينا مهمة الفترة القادمة ونحاول توفيرها وهي مستحقات اللاعبين، وبالنسبة لي شخصيا طلبت توفير مقدمات العقود والمستحقات المتأخرة، كما طلب من الاداريين تحضير مستحقات كل لاعب للفريق ماله وما عليه".

وأردف: "سأتعامل الفترة القادمة اعلاميا بكل وضوح، إذا كان هناك مشكلة لن أنكرها ، سنحدد مصير امير عادل بعد مواجهة طلائع الجيش والتعاقد معه من عدمه سيكون بقرار من باتشيكو".

كشف أيمن يونس، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة بالزمالك، عن أن النادي أرسل القائمة المحلية للفريق في الموسم الجديد إلى اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنهم مطالبون بالحفاظ على قوام فريق الكرة الذي ليؤدي بشكل جيد مع الإضافات الجديدة.

وقال "يونس"، في تصريحات هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، مساء الإثنين، "قبولي رئاسة لجنة الكرة بالزمالك رد جميل للنادي، لم أفكر في الأمر وكان تكليفا، ويجب الإشادة بدور أمير مرتضى وإسماعيل يوسف على جهدهما الكبير لتكوين فريق محترم خلال الفترة الماضية".

وأضاف "الموقف صعب والجميع مطالب ببذل كل طاقته من أجل نادي الزمالك، ويجب الحفاظ على قوام الفريق بجانب الهدوء داخل النادي، دخلت نادي الزمالك أمس لأول مرة منذ أربع أو خمس سنوات، ويتمتع النادي بمنشآت رائعة بفضل الجهد المبذول من مجلس الإدارة السابق".

وعن أزمة قيد اللاعبين في قائمة الزمالك للموسم الجديد، أكد يونس "هناك تجاوب من اتحاد الكرة بشأن ضوابط سداد مديونية النادي، وإجراءات قيد اللاعبين تسير بشكل سليم ولا توجد أي مشاكل، وتم وضع ضوابط لعملية سداد أي متأخرات".

وتابع: "جايمي باتشيكو مدير فني مميز ومركز وسبق له تحضير كل احتياجاته بشأن الفريق، وأرسلنا القائمة الأولى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم التي ضمت 28 لاعبا من أصل 30، حيث خرج كابونجو كاسونجو من حسابات باتشيكو بجانب لاعب آخر لن أكشف عن اسمه".

وقال "قد يتم استبدال بعض الأسماء حيث هناك بعض اللاعبين الذين قطع معهم الزمالك شوطا كبيرا في المفاوضات للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هناك مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين الحاليين، بجانب ملف التجديد للثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي".

وأتم أيمن يونس قائلا "سننهي ملف القائمة الإفريقية خلال ساعات لأن القيد تم إغلاقه أمس، وهناك بعض المسائل التي يجب تسويتها مع اللاعبين واتحاد الكرة، منها قيد حميد أحداد العائد من الإعارة والوافد الجديد حمزة المثلوثي بسبب البطاقة الدولية، وإن شاء الله سيتم قيدهم قبل منتصف الليل".

ووافق نادي الزمالك على إعارة ثنائي فريق 1999 يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى نادي مصر المقاصة لمدة موسم، إضافةً إلى الموافقة على إعارة يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الناشئين، مواليد 2000 بالنادي إلى نادي أسوان.

وتضمن العقد بين نادي الزمالك وناديي مصر المقاصة وأسوان، الاتفاق على الحصول على مبلغ 200 ألف جنيه في حالة مشاركة أي لاعب من الثلاثي في مواجهة الزمالك خلال المواجهات المحلية والعربية والقارية، وكذلك المباريات الودية.

على صعيد آخر، وافق نادي الزمالك على طلب أحمد موسى "كابوريا" لاعب الفريق على فسخ عقده مع النادي بالتراضي في مقابل دفع مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.. وتمنى النادي التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.