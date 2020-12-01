كان جعان بطولات.. أمير توفيق يكشف لأول مرة القصة الكاملة للتعاقد مع فايلر والاستغناء عنه

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن الطريقة التي رحل بها رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأل، وكيفية التعاقد معه.
وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن التعاقد مع فايلر جاء بعد دراسة وافية ورأي اللجنة المحددة لاختياره كانت تقول أنه الأجدر.
وأضاف توفيق أن، معيار اختيار فايلر كان بناء على أنه خاض العديد من المباريات المصيرية مع فريقه ولم يحقق خلالها الفوز رغم أدائه المميز فاصبح "جعان بطولات".
وتابع: عقد فايلر مع الأهلي كان لمدة عام واحد فقط ولكن تفشي فيروس كورونا ألزمنا بتعديل عقده.
وأكمل: أسرة فايلر كانت تخشى عليه من الإصابة بفيروس كورونا، واستخدامه عبارات طريقة النوم في مصر والمعيشة لا تتماشى مع اسلوبه كان مجرد شرح للوضع وليس سبب رحيله.
وأشار توفيق إلى أن، رينيه فايلر أصيب بأزمة نفسية عقب إصابة ديفيد سيزا بفيروس كورونا، وهذا ما دفعه للرحيل.
وانهى الحديث عن فايلر قائلاََ: الأهلي اكبر من اي احد داخل النادي، وكان قرارنا رحيل فايلر دون النظر لاي مبررات.
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