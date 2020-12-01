مدير الكرة في نادي بيراميدز يكشف حقيقة استقالته

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كل ما أشيع عن تفكيره في الاستقالة من منصبه بنادي بيراميدز والرحيل ورغبته في خوض تجربة قيادة فنية مستقبلا، غير صحيح على الإطلاق، ولا يعرف مصدر هذه الأخبار العارية تماما من الصحة.

أوضح هاني سعيد أنه مستمر في عمله بمنصبه بنادي بيراميدز كمدير رياضي وسعيد للغاية بما حققه مع الفريق منذ توليه المهمة الموسم الماضي، وتحقيق المركز الثالث للدوري والتأهل لكأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، بجانب وصافة الكونفدرالية والوصول للنهائي في إنجاز تاريخي مقارنة بأول مشاركة تاريخية للنادي في البطولة القارية.

شدد سعيد على أنه لا يعلم مصدر الأخبار التي تتحدث عن رحيله عن بيراميدز موضحا أنه مستمر في المنصب ويعمل بكل جهد ولا نية لديه للرحيل واختار عمله الحالي بعد تفكير طويل وقرار باعتزال كرة القدم.

واتفق الجهاز الإداري بنادي بيراميدز على خوض فريق الكرة لمباراة ودية ثالثة في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام نادي أهلي بني غازي الليبي على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في الخامسة مساء.

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري في بداية مشواره بالدوري الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبي في دور الـ٣٢ الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.