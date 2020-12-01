أمير توفيق يكشف حقيقة التعاقد مع سيرينو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اختيار سيرينو النجم الجنوب افريقي، للانضمام للأهلي وحقيقة تقديم عرض قوي لضمه.
وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن التعاقد مع سيرينو أمر لا يوجد به تعقيد ولا مازال في طور الدراسة.
وأضاف توفيق أن، سيرينو معروض على النادي الأهلي منذ عام كامل ولكن الأمر مازال يتم دراسته للوصول لأفضل فرصة لتقديمه والتعاقد مع الأهلي.
وتابع: سيرينو لاعب مميز والأهلي مهتم به ويوةد اتجاه داخل القلعة الحمراء للوصول الى التعاقد معه بشكل مميز، لانه صفقة مميزة.
وأكمل: لا يوجد خلاف على اللاعب في الفترة الحالية، ونسعى الى دراسته بشكل اكبر ولن نخفي على الجماهير شيئاََ نراه أنه سيسعدهم.
وأشار توفيق الى أن، موسيماني كان هو الأمثل لقيادة الاهلي والاستمرار معه مشوار افريقيا، فهو يدرس الزمالك بشكل حيد للغاية، ولم يكن أحد يتوقع تراجعه أو هزيمته، واندماجه مع اللاعبين جاء سريعاََ للغاية.
وانهى الحديث عن موسيماني قائلاََ: موسيماني يسعى لتحقيق البطولات مع الأهلي فهو يتعطش لذلك، وهو يعلم جيداََ الجمهور الاهلاوي لا يرغب بشئ أكثر من التتويج بالبطولات .
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