قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة إدارة الزمالك تتواصل مع أحمد عفيفي لتولي منصب المسئول الإعلامي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن لجنة إدارة الزمالك، تواصلت مع أحمد عفيفي الذي سبق له شغل منصب، المسئول الإعلامي بنادي بيراميدز، كى يتولى نفس المنصب بالقلعة البيضاء.

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة لجنة الزمالك، تسعى للتواصل مع عدد من نجوم ورموز النادي، للعمل داخل القلعة البيضاء بالفترة القادمة.

فيما تحدث خالد الغندور قائد فريق الكرة بالزمالك الأسبق عن مصير الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي من تجديد عقدهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر. علي جانب آخر ، وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أشرف بن شرقي سيغيب عن مباراة غد للإصابة، باتشيكو طلب منه أن يأخذ راحة إذا وصلنا نهائي كأس مصر". وأكمل: "ستكون هناك جلسة في وجود لجنة الكرة والقائمين على اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك مع أشرف بن شرقي ووكيله، وهو يتبقى له موسمان مع الزمالك". وتابع: "اللاعب قد يجدد تعاقده لموسم أو اثنين، وهو يمتلك بعض العروض، أهم شيء التعامل معه براحة نفسية وتقدر اللاعب وتعطي له قيمته". وأردف: "فرجاني ساسي يحب الزمالك وجماهيره جدًا، ووكيله كان في جلسة اليوم في نادي الزمالك، وهناك ومحاولات قوية لتجديد تعاقده وسيعلن هذا قريبًا". واستطرد: "أوناجم ما زال عقده مستمرا، وهو يحتاج لإقناع جماهير الزمالك أكثر من ذلك". وعن موقف مصطفى محمد مهاجم الفريق، أوضح: "مصطفى محمد كان هناك كلام في الزمالك أنه سيرحل في الانتقالات المقبلة، معلوماتي وبنسبة كبيرة مصطفى مستمر حتى أولمبياد طوكيو بالعام القادم". وأضاف: "بعد الأولمبياد إذا تلقى عرضًا كبيرًا ومناسبًا وهناك رغبة وتوافق بين الطرفين سيرحل، لكن بنسبة كبيرة هو باقي مع الزمالك هذا الموسم". واختتم: "كاسونجو لم ينضم للمعسكر الفريق اليوم هناك حديث أنه يمتلك عرض من بعض الفرق السعودية والمحلية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة إدارة الزمالك تتواصل مع أحمد عفيفي لتولي منصب المسئول الإعلامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.