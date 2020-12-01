نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعقد جلسة خاصة مع مصطفي محمد لحسم مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك عن انعقاد جلسة خاصة مع مصطفي محمد من أجل تحديد مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقال قاسم فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "هناك شروط للموافقة على إحتراف مصطفي محمد ولكن يجب أن يكون التوقيت سليم واللاعب متفهم ذلك تماما".

وأضاف: "مصلحة الزمالك أهم من أى شييء ولن نقف أمام مصلحة أى لاعب فى النهاية سنري أمر اللاعب مع اللجنة".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.