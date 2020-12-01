الأهلي يكشف كواليس صفقة يوسف بلايلي وسبب فشلها

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السابق، استغل اسم القلعة الحمراء؛ لتسويق نفسه أمام الأندية، بعد فسخ التعاقد مع ناديه.

وأضاف أمير توفيق خلال تصريحاته : بلايلي فسخ تعاقده من جانب واحد مع نادي أهلي جدة وهذا الأمر قانونيا ليس بهين ".

وأكمل : الأهلي تواصل مع والد بلايلي مرة واحدة فقط منذ أربعة أشهر وفوجئنا بخروجه للتصريح بذلك امام الاعلام وقال إن النادي الأهلي وأندية أخرى ترغب في التعاقد مع اللاعب وتطرق إلى أمور لا يجوز الحديث عنها وبالتالي أغلقنا الأمر .

واختتم أمير توفيق : بعدما فسخ بلايلي تعاقده مع أهلي جدة تواصل معنا والده عن طريق وسطاء لكننا أخبرناهم بأن الأمر أغلق من ناحيتنا تماما .

جدير بالذكر أن يوسف بلايلي تعاقد مع نادي قطر القطري في صفقة انتقال حر .