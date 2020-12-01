أمير توفيق: سعد سمير لاعب مؤثر.. والتجديد له تم بلا جدال

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن سبب التعاقد مع سعد سمير رغم اصابته وعدم مشاركته مع الفريق الأول لفترة طويلة.

وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن سعد سمير تم التعاقد معه وهو مصاب دون الدخول في اي تفاصيل مبالغ فيها فهو لاعب ينتمي للأهلي بشكل كبير.

وأضاف توفيق ان، سعد سمير من أهم أسباب تحديد التعاقد معه أنه لاعب مميز في غرفة خلع الملابس، ومحفز قوي لزملائه في جميع النباريات الهامة.

واستطرد: سعد سمير حصد ٢٠ بطولة مع النادي الأهلي خلال مسيرته حتى الآن، شملت ٣ مرات دوري ابطال افريقيا من بين ٩ حصدها المارد الاحمر طوال مسيرته.

وأكمل: مروان محسن لن يرحل عن النادي الأهلي، ولا حتى على سبيل الاعارة، وهو يحتاج الى وقوف الجماهير في ظهره دائماََ.

وأشار توفيق الى أن، وليد سليمان من اللاعبين المميزين الذي يقتنع بهم بيتسو موسيمانس المدير الفني للاهلي، واللاعب يعلم جيداََ ما يريده وأين ومتى سينهي مشواره.

وأنهى الحديث عن معارين الأهلي والصفقات الجديدة قائلاََ: اليو بادجي خرج معاراََ وليس بيع نهائي وصالح جمعة تم الاستغناء عنه بقرار فني، وفي الايام القادمة سنعلن موقف احمد الشيخ، وجيرالدو مقيد مع الاهلي ومستمر.