خالد رفعت ونصر عزام ينضمان للجنة الكرة بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المعين حديثا، انضمام خالد رفعت مدير التسويق السابق بنادي الزمالك للجنة الكرة الجديدة بالقلعة البيضاء التي يترأسها أيمن يونس نجم الزمالك السابق، ليتولى ملف التسويق.

كما قرر انضمام نصر عزام المستشار القانوني السابق للنادي الابيض إلى لجنة الكرة ليتولى ملف الشؤون القانونية .

جدير بالذكر أن لجنة الكرة بالنادي الأبيض تضم كل من عبد الحليم علي وأشرف قاسم في عضويتها ويترأسها أيمن يونس.

علي جانب آخر ، كشف الإعلامي سيف زاهر ، حقيقة اقتراب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي السابق من الانضمام لنادي الزمالك .

وقال زاهر ، عبر برنامجه المذاع على قناة أون تايم سبورت ، إن هناك أقاويل داخل نادي الزمالك تؤكد اقتراب صالح جمعة .

وتابع: هناك ضغط كبير من لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك على الإدارة المؤقتة لإنهاء صفقة صالح جمعة .

وشدد زاهر، على أن عبدالله جمعة وسيط وله دور كبير في إنهاء صفقه صالح جمعة لنادي الزمالك .

واختتم سيف زاهر ، تصريحاته ، بأن صالح جمعة يملك 5 عروض من الأندية داخل الدوري المصري .

وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي توصلت إلي اتفاق ودي، لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات اللاعب غير مرتبط بأي ناد.

وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل فيها الي حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في اجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقريرا حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة أمس لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ورأت اللجنة أن صالح جمعة استنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شيء رغم تعهده كثيرًا بالالتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الاستغناء الخاص به.

كما وافقت اللجنة علي إعارة باسم علي وبيع أحمد الشيخ طبقًا للعروض التي تلقوها وإن كان الأخير يرغب في الذهاب إلي بيراميدز لكن رغبة اللجنة في عدم التعاون مع هذا النادي علي وجه التحديد قد تغلق الباب وعلي الشيخ ان يختار من بين العروض المتواجده لديه وهي الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون والإسماعيلي .

كما استقرت اللجنة علي تفويض أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في إعارة جيرالدو أو اليو بادجي بهدف قيد المغربي بدر بانون الوافد الجديد بدلًا منه ، ومن المقرر أن يتم قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا .