عمرو أنور عن انتقال صالح جمعة للزمالك: صالح سليم فعلها مع إبراهيم سعيد

قال عمرو أنور لاعب الأهلي السابق، إن صالح جمعة لا يستحق التواجد بالقلعة الحمراء بالفترة المقبلة رغم مهارته الكبيرة.

وأضاف عمرو أنور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن صالح جمعة لم يستغل تواجده بالأهلي وأهمل في حق نفسه كثيرا، لافتا إلى أن الهلي لم يسبق له الصبر على لاعب كل هذه الفترة أيا كان موهبته.

وعن المخاوف من رحل صالح جمعة للزمالك، قال، عمرو أنور، إن إبراهيم سعيد رغم موهبته الكبية إلا انه صالح سليم وافق على رحيله للزمالك حينما طلب اللاعب ذلك، حيث قال له المايسترو، نصا :" مع ألف سلامة".

وفي سياق متصل، رفض أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي فكرة تعاقد الزمالك مع صالح جمعة لاعب الأهلي السابق مشيرًا إلى أن ضم أي لاعب لا بد أن يتم من خلال بعض الضوابط العلمية.

وأعلن النادي الأهلي أمس، عن قراره بالاستغناء عن صالح جمعة، وعدم قيده في القائمة الأولية للفريق بالموسم الجديد.

علي جانب آخر ، قال أحمد حسام ميدو خلال حديثه ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على قناة "النهار": "رحيل جيرالدو عن الأهلي كان متوقعًا، ولكن اللجنة الفنية قررت الإبقاء عليه في حالة عدم التعاقد مع جناح أجنبي مميز".

وأضاف: "صالح جمعة من أبرز الأسماء الراحلة عن الأهلي، والكثير من جماهير الزمالك طلبوا التعاقد معه لأنه لاعب مميز".

وتابع: "يجب أن نتحدث بعيدًا عن العاطفة، لو جلست مع أشرف قاسم وأيمن يونس سأقول لهما لا تتعاقدوا مع صالح جمعة، لأن ضم أي لاعب يكون وفقا للاحتياج له فنيًا من عدمه، وعدد مشاركات اللاعب وتأثيره الفعلي داخل الملعب في آخر موسمين، ولا توجد عاطفة في الكرة".

وواصل: "فكرة "كيد النسا" بين الأهلي والزمالك غير موجودة، لأن صالح جمعة أصبح لاعبًا حر وغير متواجد مع فريق".

واستطرد: "صالح جمعة يحتاج أن ينضم إلى ناد صغير ويشارك معه بشكل مستمر، والتعاقد معه قد يكون مخاطرة كبيرة جدًا من مسؤولي الزمالك".

واستأنف: "ما أسمعه عن صالح جمعة أنه لاعب نفسي يحتاج إلى معاملة معينة، ويريد أن يشعر أنه من نجوم الفريق ويشارك باستمرار ومدرب يكون مقتنعا به ويصبر عليه".

واختتم: "لاعب الكرة يحتاج أن يركز أكثر وأن يلتزم بشكل أكبر في الوقت الصعب الذي يمر به".

ونوه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر المقاصة والزمالك، إلى أن انضمام صالح جمعة لاعب الأهلي السابق إلى صفوف الفريق الأبيض في الوقت الحالي "مخاطرة"، مضيفًا أن الأهلي لم يتركه إلا بعد رحيل مرتضى منصور.

وأكد عبدالرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، رحيل اللاعب عن الفريق بشكل نهائي بعد اتفاق تم مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "صالح جمعة لاعب جيد جدا لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطرة كبيرة فلن تتقبله أوضة اللبس في الزمالك بسهولة، مهم جدا الآن الحفاظ على استقرار الزمالك".

وأضاف "الأهلي لم يترك صالح جمعة إلا بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك لأنهم يعرفون جيدا أن الوحيد الذي كان سيحارب من أجل ضمه للزمالك هو مرتضى منصور".

وخلت القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، التي أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة من الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏