الجماهير تطالب لجنة إدارة الكرة بالزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جددوا_لفرجاني_ساسي مطالبين لجنة الكرة الجديدة لنادي الزمالك بسرعة التجديد مع لاعب وسط الفريق.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

- "‏تجديد للفرجاني مسألة حياة او موت للمجلس الجديد فرجاني مش مجرد لاعب وسط كويس لا فرجاني من افضل لاعيبة نص الملعب اللى دخلت الزمالك من بداية الالفية التفريط فى لاعب بكوالتي وشخصية فرجاني هيكون كبير وهيفقد الفريق جزء من شخصيته ‎#جددوا_لفرجاني_ساسي"

- "‏‎#جددوا_لفرجاني_ساسي عمرنا ما هنلاقي لاعب ب امكانيات فرجاني ساسي ، ساسي بيحب الزمالك و جمهوره و عمره ما بخل بنقطه عرق ، ساسي ده اخر موسم ليه ف الزمالك و لازم يتجددله عشان الفريق يكمل ب قوته وعلي العهد يا زمالكاوية".

- "‏ساسى اهم ملف حاليا لازم نجددله بأسرع وقت ممكن لازم كابتن ايمن والعندليب وكابتن اشرف يجددوا للراجل ده فكره عدم وجود ساسى فى الفريق هتبقى كارثه ... لازم تجمعو الفريق تانى ".

- "‏أهم ملف للإداره الجديده للنادي هو تجديد عقد فرجاني ساسي نتمنى سرعة التجديد مع اللاعب #جددوا_لفرجاني_ساسي".

وقال أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن مهمتنا خلال الفترة القادمة هي الحفاظ على نادي الزمالك حتى يتم تسليمه لمن سيأتى، مؤكدا أنه تم تسليم جزء كبير من مستحقات اللاعبين وهناك جزء متبقى، متابعا "سندفع مقدم التعاقدات".

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أن مهمتنا الحفاظ على القوام الأساسي واللاعبين الأساسيين والتجديد لـ فرجاني وبن شرقي ومصطفى محمد؛ بما يليق بوجوده في نادي الزمالك.

وتابع عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، أننا نحاول بقدر الإمكان أن ندير الموقف بشكل إيجابي لمصلحة الفريق، مؤكدا أن باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك متأثر من هزيمة نهائي أفريقيا، ولكنا أعطينا له كمًّا كبيرًا من الطمأنينة.

وأشار يونس إلى أن اللاعبين حزينة من هزيمة أفريقيا واللاعبين يفكرون فى مصالحة جماهير الفريق ببطولة كأس مصر وهم يستطيعون ذلك.

وقال عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك إن هناك عروضا كثيرة لـ بن شرقي والتجديد مع فرجاني ساسي مهم جدا.

وتسلمت، اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اول أمس.

ويزال موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة معلقا ،ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية