6 غرز في رأس محمود تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا ووست هام

تعرض المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي لإصابة قوية في الرأس استدعى إجراء 6 غرز وذلك بعد تحصله، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه تحصل على ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 70 بعد تعرضه للشد من قبل ريس لاعب وست هام، ليقع على الأرض ويصطدم وجهه بحذاء لاعب الخصم، لتسيل الدماء من رأسه ويتم استبداله بزميله بيرتراند تراوري.

فاز وست هام على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. افتتح أوجبونا التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 2، لكن "جاك جيراليش" عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 26. وفي الدقيقة 46، أحرز بوين الهدف الثاني لوست هام يونايتد.

وأضاع زميله واتكينز ركلة الجزاء في الدقيقة 74 عندما سدد الكرة في عارضة مرمى وست هام، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز العاشر. أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج". وتواجد محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - هوريهان خط الهجوم: تريزيجيه - واتكينز - جيراليش وفي وقت سابق ، هنأ محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، النادى الأهلي بالتتويج بدورى أبطال إفريقيا . ونشر محمود تريزيجيه صورة من احتفالات النادى الاهلى بالكأس وكتب معلقًا:"أهلاوي انا والفخر ليا الف مبروك للنادي الاهلي و جماهيره". وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه. وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدى أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 غرز في رأس محمود تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا ووست هام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.