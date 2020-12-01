نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب الأهلي بشأن الحديث عن مجاملة القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أنور، مدرب فريق الأهلي 99، أنه كان يتواجد بالنادي منذ أيام قليلة وكانت هناك لجنة تفتيش في حضور الخطيب.

وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"زهقت من حديث البعض عن الاضطهاد وأن الأهلي نادي الدولة ويتم مجاملته".

وأكمل: "رد قناة الأهلي على مجدي عبد الغني أمر طبيعي في ظل هجومه المتكرر على النادي".

وأتم: "رفضت عرضا للتدريب في السعودية بسبب ظروف كورونا والحجر الصحي".