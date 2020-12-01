نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول أمام أياكس فى دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف اليوم الثلاثاء نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي المباراة وهو فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.