نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم علي: الأهلي لم يتواصل معي بعد رحيل فتحي لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد باسم علي لاعب المقاولون العرب، والمنضم حديثا للفريق بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي أنه ظلمت في بعض الاوقات مع القلعة الحمراء بسبب عدم المشاركة خاصة بعد تألقه في المباريات الذي يشارك بها.

وقال باسم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن لم يكن هناك تواصل بينه وبين مسؤولو الأهلي خلال الفترة الماضية وبعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.

وأضاف، أن في الفترة الحالية محمد هاني هو اللاعب الاساسي للأهلي في هذا المركز وهناك أكثر من لاعب يكون بديلا له ويجيد أحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق و حسين الشحات.