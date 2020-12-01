نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من نجم الزمالك بشأن رحيل بن شرقي وساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ان معظم اللاعبين بالفريق لديهم عروض ولكنهم مرتبطين بعقد مع الأبيض.

وقال البرنس، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "معظم اللاعبين لديهم عروض لكن مازال عقدهم مع الزمالك ممتد لموسم"

وتابع: "لا ارى الزمالك بدون ساسي وبن شرقي، سوف نعمل على توفير المكافئات مثلما كانت قبل ذلك".

وأضاف: "بعض للاعبين وعدناهم بزيادة رواتبهم، سنحاول على تحقيق ذلك".

وأنهى كلماته مؤكدًا، بأنه لم يتواصل مع امير ولكن اللجنة التي تدير تواصلت معه.