الرياضة

موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الثلاثاء نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي شاختار الأوكراني بالجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شاختار الدولي فى اوكرانيا.

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة بعد الفوز على الجولة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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