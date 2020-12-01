موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شاختار الدولي فى اوكرانيا.

محمد يوسف

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