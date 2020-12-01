نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم: نسعى لتوفير المناخ الملائم للاعبي الزمالك والجهاز الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبلغه بتواجده فى منصبه الجديد في مكالمة لم تتجاوز العشر دقائق وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وقال قاسم فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"،"نسعى لتوفير مناخ مناسب للجهاز الفني واللاعبين بنادي الزمالك، ولن نتدخل في أي مِن النواحي الفني".

وأضاف، "اللجنة المُشرفة على الزمالك تواصلت مع أمير مرتضى للتعرف على بعض الأشياء المتعلقة بفريق الكرة، ونتقدم له بالشكر علي الاستجابة السريعة".

وواصل، "لابد أن لا يتحدث أي مسئول عن ناد مُنافس بشكل غير لائق، وإن لم يستطع فعليه الصمت".

واختتم، "اللجنة تعمل فى الوقت الحالي على توفير كافة سبل الراحة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل المنافسة على كل البطولات والسير بشكل طبيعي خلال المرحلة المقبلة".