الأهلي يتعاقد مع محمد علاء لـ4 مواسم

تعاقد مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي مع محمد علاء لاعب خط وسط الفريق مواليد 2000 وذلك لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وظهر علاء بشكل قوي خلال الفترة الماضية مع مواليد 2000 وقررت لجنة التعاقدات التعاقد معه و صعوده للفريق الأول وفريق 1999 .

وحضر توقيع العقود كلا من عمرو انور المدير الفني ، عماد أنور المدير الإداري ، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ، ميشال بروكيتش مشرف علي الـقطاع في الأهلي ووكيله تامر سمارة .

علي جانب آخر ، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن التعاقد مع بدر بنون مدافع نادي الرجاء البيضاوي جاء بعد متابعة دامت لأكثر من 3 سنوات .

وأضاف توفيق خلال تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورت : محمد يوسف ومحمد فضل تابعا بدر بنون طوال 3 سنوات ولكن لم يحدث تواصل معه إلا بعدما احتاج النادي الأهلي إلى مدافع بشكل مختلف وهو متوفر في اللاعب .

وأكمل : يمتلك بانون شخصية قوية ويعرف جيدا كيف يتعامل مع ضغط الجماهير لأنه قائد للفريق كما انه يمتلك القدرة علي الحديث مع خط الدفاع .

وأوضح : تم شراء بانون بمبلغ أقل بكثير من 3 ملايين دولار وليس كما هو متداول .

وأردف : موسيماني بعد تولى المهمة في النادي الأهلي وافق على عودة بيكهام والخماسي المعار لأندية أخرى، وليس لاستكمال القائمة وانما لهم دور كبير مع الفريق الفترة المقبلة .

علي جانب آخر ، كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الإداري بالأهلي أنهي تسجيل القائمة التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا عبر السيستم الخاص بموقع كاف. وقالت المصادر ان كل الأمور قد انتهت فعليًا بتسجيل القائمة وبها مكان واحد تم حفظه حتي الدقائق الباقية من تسجيل القيد في محاولة أخيرة لحسم صفقة في اللحظات الحاسمة.

وأضافت المصادر ان القائمة شهدت قيد كل من بدر بانون وعربي بدر وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف.

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعه وبدر بانون وياسر ابراهيم وسعد الدين سمير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي واكرم توفيق ومجدي افشه وناصر ماهر وجيرالدو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومحمد شريف ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وأحمد ريان وصلاح محسن وعربي بدر بجانب 3 أسماء من فريق الشباب.

وتم استبعاد صالح جمعة وأحمد الشيخ و اليو بادجى بعد رحيلهم كما تم استبعاد كريم نيدفيد و محمد محمود و محمود متولى لحين الشفاء من الإصابات الطويلة ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي لانتهاء عقودهم.

أعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع الشيخ وبادجي بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي بكأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.