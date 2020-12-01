الرياضة

مدرب الأهلي: مجلس إدارة الزمالك المؤقت سيجعل للنادي شكل جديد

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أحمد جودة - القاهرة - يرى عمرو انور لاعب الاهلي الأسبق، أن  اللجنة المؤقتة سوف تتخذ شكل جديد من التعامل مع باقي الأندية.

وقال عمرو أنور لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اللجنة المؤقتة في الزمالك ستغير من شكل تعامل النادي مع الأندية الأخرى، وستركز على الوصول بالنادي لأفضل مستواياته.

وأردف: الاهلي والزمالك تحولا في الفترة الأخيرة إلى خصوم.

وأتم: كنت في الأهلي منذ أيام قليلة وكانت توجد لجنة تفتيش في حضور محمود الخطيب.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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