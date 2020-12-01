أحمد سليمان: اسم الزمالك "يجيب ملايين"وحزين لارتباط النادي بمشاكل إدارية

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، استيائه من رحيل مجلس إدارة النادي بالمشاكل الإدارية، بعدما قامت وزارة الشباب والرياضة بحل المجلس.

وقال سليمان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " اسم نادي الزمالك يجيب ملايين الجنيهات، بسبب قيمة النادي الكبيرة فى كل أرجاء الشرق الأوسط".

وواصل، " استقرار نادي الزمالك فى الوقت الحالى، أهم بالنسبة لي حتي ولو كان على حساب مصلحتى الشخصية بشكل نهائي".