تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، وتعد أبرز المواجهات مباراة فريق طنطا أمام منافسه الترسانة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .
وأعلن رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا قائمة فريقه لمواجهة الترسانة كالتالي :
محمد فتحي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، محمد الشاذلي، ايهاب سمير، عبدالرحمن الدح، محمود صلاح، عصام عادل، عكوكو، شهاب فتحي، كريم أسامه، محمد جوده، زيكو، الجرايحي، محمود كرم، أحمد أشرف، سعد حسن، أحمد الشافعي، محمد عوض، السيد أبو آمنة.
ويسعى فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال في تحقيق انطلاقة قوية في دورى القسم الثاني بعد تأجيل مباراته الاولي امام الزرقا بينما يحاول علاء نوح المدير الفني لفريق الترسانة تعويض التعادل الجولة الماضية امام فريق السكة الحديد الصاعد حديثا وطمئنة الجمهور بعد موسم الماضي الكارثي .
وجاءت مباريات اليوم كالتالي :
طنطا VS الترسانة
القناة VS الداخلية
بورتو السويس VS نادي زد
النجوم VS منتخب السويس
السكة الحديد VS بتروجيت
كوكاكولا VS المريخ
وتأجلت ليوم الخميس مباراتين
النصر VS جمهورية شبين
سرس الليان VS الزرقا
كما تقام اليوم مواجهات شرسة بدوري القسم الثاني في مجموعة بحري في نفس الموعد وجاءت كالتالي :
حرس الحدود VS الجزيرة مطروح
مالية كفر الزيات VS ألعاب دمنهور
بيلا VS الأوليمبي
الحمام VS فاركو
أبو قير للأسمدة VS دكرنس
سبورتنج VS كفر الشيخ
ترتيب مجموعة القاهرة
1- بتروجيت : 3
2- المريخ : 3
3- السكة الحديد : 1
4- الترسانة : 1
5- الداخلية : 1
6- النصر : 1
7- منتخب السويس : 1
8- بورتو السويس : 1
9- القناة : 1
10- زد اف سي : 1
11- سرس الليان : 0
12- الزرقا : 0
13- طنطا : 0
14- دمهورية شبين : 0
15- النجوم : 0
16- كوكاكولا : 0
ترتيب مجموعة بحري :
1- ابوقير للاسمدة : 3 نقاط
2- دكرنس : 1
3- مالية كفر الزيات : 1
4- فاركو : 1
5- الرجاء : 1
6- سبورتنج : 1
7- العاب دمنهور : 1
8- حرس الحدود : 1
9- المنصورة : 1
10- بيلا : 1
11- الأوليمبي : 1
12- بني عبيد : 0
13- الجزيرة المطروحي : 0
14- الحمام : 0
15- بلدية المحلة : 0
16- كفر الشيخ : 0
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات شرسة بالقسم الثاني.. الظهور الأول لـ رضا عبد العال مع طنطا أمام الترسانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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