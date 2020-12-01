مواجهات شرسة بالقسم الثاني.. الظهور الأول لـ رضا عبد العال مع طنطا أمام الترسانة

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، وتعد أبرز المواجهات مباراة فريق طنطا أمام منافسه الترسانة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .

وأعلن رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا قائمة فريقه لمواجهة الترسانة كالتالي :

محمد فتحي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، محمد الشاذلي، ايهاب سمير، عبدالرحمن الدح، محمود صلاح، عصام عادل، عكوكو، شهاب فتحي، كريم أسامه، محمد جوده، زيكو، الجرايحي، محمود كرم، أحمد أشرف، سعد حسن، أحمد الشافعي، محمد عوض، السيد أبو آمنة.

ويسعى فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال في تحقيق انطلاقة قوية في دورى القسم الثاني بعد تأجيل مباراته الاولي امام الزرقا بينما يحاول علاء نوح المدير الفني لفريق الترسانة تعويض التعادل الجولة الماضية امام فريق السكة الحديد الصاعد حديثا وطمئنة الجمهور بعد موسم الماضي الكارثي .

وجاءت مباريات اليوم كالتالي :

طنطا VS الترسانة

القناة VS الداخلية

بورتو السويس VS نادي زد

النجوم VS منتخب السويس

السكة الحديد VS بتروجيت

كوكاكولا VS المريخ

وتأجلت ليوم الخميس مباراتين

النصر VS جمهورية شبين

سرس الليان VS الزرقا

كما تقام اليوم مواجهات شرسة بدوري القسم الثاني في مجموعة بحري في نفس الموعد وجاءت كالتالي :

حرس الحدود VS الجزيرة مطروح مالية كفر الزيات VS ألعاب دمنهور‏ بيلا VS الأوليمبي الحمام VS فاركو أبو قير للأسمدة VS دكرنس سبورتنج VS كفر الشيخ‏