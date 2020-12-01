القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع بادرا سيلا لاعب أسوان

نجح نادي القناة في الحصول علي خدمات بادارا سيلا مهاجم فريق أسوان لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إطار دعم خط الهجوم بدوري القسم الثاني . وجاء توقيع عقود اللاعب في حضور مسئولو التعاقدات في نادي القناة وتامر سمارة وكيل اللاعب . ويستعد فريق القناة لمواجهة منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب القناة القديم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى القسم الثاني . وكان فريق القناة تعادل سلبيا في الجولة الاولى امام فريق زد اف سي . ونعرض لكم جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بداية من الاسبوع الاول حتى الاسبوع الخامس عشر وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا ١- اف سي مصر والقناة ٢-القناة والداخلية ٣- شبين والقناة ٤- القناة والزرقا ٥- سرس الليان والقناة ٦- القناة والنصر ٧-القناة وطنطا ٨- بورتو السويس والقناة ٩- القناة والنجوم ١٠- كوكاكولا والقناة ١١- القناة والسكة الحديد ١٢- الترسانة والقناة ١٣- القناة وبتروجيت ١٤- المريخ والقناة ١٥- القناة ومنتخب السويس

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