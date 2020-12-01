نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يلمح لإمكانية بقاء ميسي في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة مطلع العام المقبل إلى قدرته على إجراء محادثات مع ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني وحثه على الاستمرار في صفوف البلوجرانا في السنوات المقبلة, حيث كشف عن الطريقة التي يخطط للتعامل بها مع أزمة ميسي بعد أن أعلن عن نيته في الرحيل في الموسم المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"صحيح أن ميسي يشعر بخيبة أمل لكنني أصر على أنه يحب برشلونة وأنا متأكد من أنه سيمنح النادي فرصة" .

وأضاف:"أرى نفسي بسبب الاحترام والتقدير المتبادل بيني وبين البرغوث الأرجنتيني، قادرا على إجراء محادثة معه لمساعدته على اتخاذ القرار واختيار الأفضل له ولبرشلونة" .

وتابع:"أعلم أنه سيمنحنا فرصة، في الحياة يمكن أن يحدث أي شيء، صحيح أنه سيحصل بالتأكيد على عروض من أندية أخرى، لكنه كان دائمًا يحصل عليها" .

وأردف قائلا:"في عام 2006، عرض موراتي رئيس إنتر ميلان 250 مليون يورو لشرائه لكنني قلت لا، أنا أرى التقدير من ميسي وعائلته لبرشلونة، سألني والده عما سأفعله كأب، أخبرته أن أفضل شيء هو البقاء، نحن نتحدث عن عام 2006 ".

واستطرد قائلا:"ميسي يعرفني، يعرف كيف نتعامل مع لاماسيا والنادي والمدربين، إذا كنت فخورًا بشيء ما، فهو يخبرني دائمًا أنني قد أوفيت بكل ما وعدت به" .

واختتم لابورتا تصريحاته قائلاً:"أتمنى أن يكون مقتنًعا أكثر من أي وقت مضى بأن لدينا مشروع فائز، نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، واستعادة قصة النجاح التي كانت لدينا في هذا القرن" .