نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم على: أتممت انتقالي لصفوف نادي المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد باسم على لاعب نادي الاهلي السابق، أنه أتم الانتقال لصفوف نادي المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفي الجاري بشكل رسمي بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء والسماح برحيله عن الفريق بصفة مجانية.

وقال باسم على فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " كنت أتمنى البقاء داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكن إدارة النادي أبلغتني بقرار الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة لخدماته".

وأشار، "اتممت انتقالي بشكل نهائي إلى نادي المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل، واتمنى تقديم أفضل مالدي خلال المرحلة المقبلة".

وواصل، "انتهت إعارتي مع نادي الجونة، ورحيل حسام غالي عن الفريق كان الدافع الأكبر بعد استكمال مهمتي داخل الفريق، واسعى للتألق مع نادي المقاولون العرب".