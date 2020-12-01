نشرة الرياضة.. كواليس صفقات الأهلي الأخيرة.. وإصابة تريزيجيه بـ 6 غرز.. أحمد عفيفي يقترب من الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، وجاءت كالآتي:

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، كواليس التعاقد مع مجدي قفشة قادما من نادي بيراميدز.

تعرض المحترف المصري محمود تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، لإصابة قوية في الرأس استدعى إجراء 6 غرز وذلك بعد تحصله على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أن يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة السابق، استغل اسم القلعة الحمراء؛ لتسويق نفسه أمام الأندية، بعد فسخ التعاقد مع ناديه.



كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن سبب التعاقد مع سعد سمير رغم اصابته وعدم مشاركته مع الفريق الأول لفترة طويلة.



كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن السعر الحقيقي لضم اليو ديانح وحسين الشحات، لاعبي الأهلي، ويكذب شائعات السوشيال ميديا.



قال عمرو أنور، لاعب الأهلي الأسبق، إن لجنة إدارة الزمالك المؤقتة ستتخذ شكلا جديدا من التعامل مع باقي الأندية.

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كل ما أشيع عن تفكيره في الاستقالة من منصبه بنادي بيراميدز والرحيل ورغبته في خوض تجربة قيادة فنية مستقبلا، مؤكدا أنه غير صحيح على الإطلاق، ولا يعرف مصدر هذه الأخبار العارية تماما من الصحة.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اختيار سيرينو، النجم الجنوب أفريقي، للانضمام للأهلي وحقيقة تقديم عرض قوي لضمه.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة إدارة الزمالك تتواصل مع أحمد عفيفي لتولي منصب المسئول الإعلامي، خلال الفترة المقبلة.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اختيار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والوقت الذي استغرقه في المفاوضات لتولي الإدارة الفنية للمارد الأحمر.



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المعين حديثا، انضمام خالد رفعت، مدير التسويق السابق بنادي الزمالك للجنة الكرة الجديدة بالقلعة البيضاء، التي يترأسها أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ليتولى ملف التسويق.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن الطريقة التي رحل بها رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق الأول، وكيفية التعاقد معه.

رفض أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي، فكرة تعاقد الزمالك مع صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، مشيرًا إلى أن ضم أي لاعب لا بد أن يتم من خلال بعض الضوابط العلمية.

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة اقتراب صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، من الانضمام لنادي الزمالك.