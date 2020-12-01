الرياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

وقد وقع الفريق الأبيض في فخ الهزيمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي على يد غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر كالآتي:-

في حراسة المرمي:- محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء وإسلام جابر ومحمد عبدالغنى.

خط الوسط: وطارق حامد ومحمد حسن وزيزو وأشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا.

 خط الهجوم: مصطفى محمد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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