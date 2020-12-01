نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو: عودتي إلى ليفربول حلم مازال يراودني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح فيليب كوتينيو جناح نادي برشلونة الإسباني، الباب أمام رحيله عن صفوف الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، والعودة مجددا للبريميرليج.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، "عودتي لنادي ليفربول حلم مازال يراودني خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مشواري رفقة نادي برشلونة".

وأشار إلى أن الدوري الإنجليزي هو الدوري الأكثر إثارة في العالم بين الدوريات الخمس الكبري.

وواصل، "هدفي الوحيد فى الوقت الحالي هو النجاح مع نادي برشلونة الإسباني، وفكرة تحديد الخطوة القادمة مستقبلا أمر مستحيل بشكل كبير".

وكان فيليب كوتينيو قد خرج معارا من صفوف نادي برشلونة خلال منافسات الموسم الماضى الي صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، وطلبت الإدارة عودته بناءًا على رغبة رونالد كومان المدير الفني للفريق.