تغييرات جديدة في تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري.. تعرف عليها

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم بملعب استاد السويس الجديد فى نصف نهائى بطولة كأس مصر .

ومن المقرر ان يشهد تشكيل الأهلى عدد من التغييرات وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن الذى اقترب من شغله أكرم توفيق العائد من جديد للأهلى خلال الفترة القليلة الماضية على حساب محمد هانى والذى يعانى من إجهاد عضلى بعد المجهود الكبير الذى بذله فى المباراة النهائية فى مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ويفاضل موسيمانى بين محمود عبدالمنعم كهربا وجيرالدو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى بمباراة اليوم على حساب جونيور أجايي والذى تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك الماضية بأبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول .

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحى ومجدى قفشة .

خط الهجوم : جيرالدو " كهربا " وحسين الشحات ومروان محسن .

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق للأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري وشهد القائمة تواجد كل من رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع الشيخ وبادجي بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.