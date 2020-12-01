كأس مصر وليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم نصف نهائي بطولة كأس مصر، ومباريات الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري، مواعيد اليوم الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020، على النحو التالي: نصف نهائي كأس مصر الزمالك × طلائع الجيش - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1 الأهلي × الاتحاد السكندري - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1 دوري أبطال وروبا لوكوموتيف موسكو الروسي × ريد بول سالزبورج النمساوي - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 شاختار دونيتسك الأوكراني × ريال مدريد الإسباني - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 أتلتيكو مدريد الإسباني × بايرن ميونخ الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني × إنتر ميلان الإيطالي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4 بورتو البرتغالي × مانشستر سيتي الإنجليزي- 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 مارسيليا الفرنسي × أولمبياكوس اليوناني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6 ليفربول الإنجليزي × اياكس أمستردام الهولندي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 أتالانتا الإيطالي × ميتييلاند الدانماركي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5

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