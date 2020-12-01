بعد التعاقد معه .. أول قرار لـ إيهاب جلال فى مصر للمقاصة

بدأ إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، مسيرته الجديدة مع الفريق بشكل رسمي، بعدما قاد التدريبات عقب توقيع عقود تدريبه الفريق الفيومى رسميا .

وجاء تفاصيل تعاقد المقاصة مع إيهاب لمدة عام واحد فقط، بعدما رفض المدير الفنى التوقيع لأكثر من عام واحد فقط رغم الضغوطات التى مارسها مسئولو المقاصة عليه طوال الأيام القليلة الماضية .

ويتكون التشكيل الكامل للجهاز الفنى للمقاصة الجديد من إيهاب جلال مديرا فنيا ومعه حمد إبراهيم مدرب عام وجمال عمر وأحمد حسام مساعدين وهشام عبدالله طبيبا للفريق .

وعلى الفور ، قرر إيهاب جلال الدخول فى معسكر مغلق مطول فى الإسماعيلية لإعداد الفريق بشكل جيد للموسم الكروى الجديد والتى يسعى خلالها إلى تقديم مستويات جيدة ومواصلة العروض التى كان يقدمها مع الفريق فى الموسم الماضى .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى المقاصة مع إيهاب جلال، لعودته من جديد لقيادة الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة، وفتح المقاصة خطوط اتصالاته من جديد مع جلال بعد سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة له وجهازه المعاون والتى كانت سببا رئيسيا فى رحيله عن الفريق قبل جولات قليلة من نهاية الموسم الكروى الماضى.

وحصل جلال، على وعد من قبل إدارة المقاصة بإجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال ما تبقي من الميركاتو الجارى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رحيل العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم ميدو جابر وعمرو مرعي وأحمد سامى ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وأحمد عادل عبدالمنعم بجانب اقتراب أحمد مودى من الرحيل أيضا.

وعلى الجانب الأخر ، دخل مسئولو نادى إنبي فى مفاوضات مكثفة مع كريم طارق الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وأبدى حلمى طولان المدير الفنى لإنبي رغبته الكبيرة فى ضم كريم طارق من بتروجت ، فى ظل قناعاته التامة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق البترولى خلال الموسم الكروى الجديد .

وشهدت الساعات الماضية دخول إنبي فى مفاوضات رسمية مع بتروجت لحسم ضم اللاعب ويواجه الفريق البترولى منافسة شرسة من جانب الإسماعيلى على ضم اللاعب .



ويعد كريم طارق واحدا من اللاعبين المميزين الذين نجحوا فى لفت الانتباه بأداءه الجيد مع فريقه السابق طلائع الجيش ، نتيجة السرعات والقوة البدنية التى يمتلكها .