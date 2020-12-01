مصير الأهلي .. موقف الكاف من نقل مباراة السوبر الإفريقي خارج مصر

لا يزال يتمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بخوض مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري رغم اعتراض الجانب المغربي .

وتلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خطابا رسميا من قبل نهضة بركان المغربي يعترض فيه على قرار إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة .

ومن المقرر أن يلتقى نهضة بركان المغربي " بطل مسابقة الكونفدرالية "مع الأهلي" بطل دوري أبطال إفريقيا "خلال شهر ديسمبر المقبل في السوبر الإفريقي في القاهرة وفقا لما استقر عليه الكاف.

وأبدى الجانب المغربي اعتراضه على مبدأ إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة كون الفريق المنافس على اللقب من مصر، وطالب نهضة بركان المغربي بنقل المباراة خارج مصر ، إلا أن الكاف يتجاهل تلك الاعتراض من جانب نهضة البركان فى ظل تمسكه بإقامة المباراة في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة والعودة إلى النظام القديم الخاص بمباريات السوبر الإفريقي، والتي كانت تقام في بلد الفريق الفائز بالمسابقة الأهم في إفريقيا " دوري أبطال إفريقيا " .

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة ، أكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ الجبلاية أن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي في مصر بالقاهرة ولن يتم نقلها بشكل نهائي.

وقال الجنايني في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : " "الكاف أخطرنا بشكل رسمي بإقامة مباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائي".

وتابع: "السوبر الأفريقي لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه شهرا بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعبا أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".

وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى :" نتشاور حاليًا مع الجهات الأمنية عن الملعب الذي سوف يستضيف نهائي كأس مصر المقرر له السبت المقبل".

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي بعدما استطاع الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك بنتجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة.