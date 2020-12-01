نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو: الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أنه سيرفض إغلاق الباب بشأن عودته إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم".

وتابع: "الحصول على فرصة اللعب لفريق مثل ليفربول سيكون دائمًا شيئًا ممتنًا له".

وأتم: "يحدث أو لا يحدث في المستقبل، لكن هدفي الوحيد الآن هو أن أكون ناجحًا مع برشلونة".

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن، تمكن من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.