دوري أبطال أوروبا (جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 18:55:

لوكوموتيف موسكو - ريد بول سالزبورغ

شاختار دونيتسك - ريال مدريد

مباريات الساعة 21:00:

أتلتيكو مدريد - بايرن ميونيخ

بوروسيا مونشنغلادباخ - انتر ميلان

بورتو - مانشستر سيتي

مارسيليا - أولمبياكوس

ليفربول - أياكس أمستردام

أتلانتا - ميتييلاند

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