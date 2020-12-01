الزمالك يسعى لتخطي أحزانه الإفريقية أمام طلائع الجيش في كأس مصر

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي.
وكان الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوز صعب على نادي إف سي مصر، 2-1 في الأشواط الإضافية.
وسيلتقي الفائز من الفريقين، بالفائز في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي ستقام اليوم، أيضًا، في الثامنة مساءً.
ويفتقد الزمالك لخدماته نجمه الأول المغربي أشرف بن شرقي، بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة في مران الأبيض أمس، الإثنين.
وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق.
وجاءت قائمة الزمالك للمواجهة طلائع الجيش كالتالي..
محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - مصطفى فتحي- أسامة فيصل - مصطفى محمد.
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