الزمالك يسعى لتخطي أحزانه الإفريقية أمام طلائع الجيش في كأس مصر

يسعى فريق الزمالك لتخطي أحزانه الإفريقية، عندما يواجه طلائع الجيش اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في نصف نهائي كأس مصر.

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوز صعب على نادي إف سي مصر، 2-1 في الأشواط الإضافية.

وسيلتقي الفائز من الفريقين، بالفائز في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي ستقام اليوم، أيضًا، في الثامنة مساءً.

ويفتقد الزمالك لخدماته نجمه الأول المغربي أشرف بن شرقي، بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة في مران الأبيض أمس، الإثنين.