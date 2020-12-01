بعد رحيله عن الزمالك.. أمير مرتضى لـ فرجاني ساسي: شكرًا على حبك للكيان ونتقابل قريبًا

كان فرجاني ساسي ودع أمير مرتضى، أمس، الإثنين، بعد رحيل الأخير عن نادي الزمالك، حيث نشور صورتين له مع أمير مرتضى منصور ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام، وكتب:" شكرا ليكم من كل قلبي على كل شيئ حلو شوفته منكم، كنا عائلة واحدة وقلب واحد،اتمنى لكم النجاح دائما". ورد أمير مرتضى منصورـ على رسالة فرجاني ساسي منذ قليل، عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث كتب:" بتمنالك كل خير الفترة القادمة شكرًا على احترافيتك وحبك للكيان ونتقابل قريب ان شاء الله".

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، رسالة للنجم التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء.

وأعلن أمير مرتضى منصور رحيله عن نادي الزمالك، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة، أول، أمس، الأحد، حل مجلس إدارة نادي الزمالكن وتعيين لجنة مؤقتة لحين إجراء الإنتخابات، حيث كتب المشرف العام السابق عبر حسابه على تويتر، أمس الإثنين:" اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهرًا وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي".

وتابع:" لكني تشرفت شرف اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ".

وواصل:"شكرًا لمجلس الادارة وشكرًا مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، اتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ".

وأضاف:" شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلًا اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات و حب واحترام من جماهيركم".

وأشار:" جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن".

واختتم:"تمنى كل التوفيق لمن سيقود النادي ولمن سيخلفني في ادارة كرة القدم واتمنى الحفاظ على الفريق واستقراره وان تتوقف تصفية الحسابات والعبث بهذا النادي العظيم عند هذا الحد ، من اليوم سأدعم النادي والفريق كمشجع و سأعود يومًا ولكن أقوى من الأول".