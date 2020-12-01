يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة:

وستقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق مؤمن حسن.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري:

ويسعى الأهلي" بطل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم" بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطة كبيرة نحو حصد الثلاثية التاريخية هذا الموسم.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد تواجد كل من رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الجمعة الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزّز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية، على ستاد القاهرة الدولي.

في المقابل يطمح الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن في انتزاع الفوز من المارد الأحمر في مباراة الليلة، والتأهل إلى المباراة النهائية.

كان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة، 2 - 1، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب المقاولون العرب.

غياب الجماهير:

وتقام مباريات كأس مصر بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".