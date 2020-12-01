أتلتيكو مدريد يسعى للثأر من بايرن ميونخ في مواجهة نارية بـ دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم بأعصاب هادئة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16، كمتصدر للمجموعة الأولى.

ولم يفقد فريق بايرن ميونخ أي نقطة في دور المجموعات، حيث خاض 4 مباريات فاز بهما جميعا.

في المقابل يسعى فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، للثأر من العملاق البافاري بإلحاق الهزيمة الأولى له في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كان فريق أتلتيكو مدريد سقط أمام بايرن ميونخ برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، حيث سجل أهداف البافاري كلا من كينجسلي كومان " هدفين" وليون جروتسكا وتوليسو.

وفي حال حقق أتلتيكو مدريد الفوز على بايرن ميونخ في مباراة الليلة سيضمن الروخي بلانكوس التأهل إلى الدور المقبل، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بشكل رسمي، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.

ويفقد فريق أتلتيكو مدريد لخدمات مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وستتقام مباراة الليلة بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 5 نقاط، ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا بـ 3 نقاط، وريد بولسالزبورج النمساوي جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لوكوموتيف الروسي مع ريد بول سالزبورج النسماوي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب دونياس أرينا.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ هو حامل النسخة الماضية، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية التي ستقام قطر خلال شهر فبراير، رفقى الأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وممثل الدولة المضيفة الدحيل القطري، على أن ينضم للمتأهلين بعد تحديده كلا من بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وبطل آسيا.