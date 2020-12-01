مفاجأة.. موسيماني يرفض لاعبا جديدا من بيراميدز بعد محمد فاروق

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رفض ضم أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، مقابل انتقال أحمد الشيخ للفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير إن موسيمانى رفض ضم أحمد توفيق، مؤكدا أنه ليس فى حاجة إلى خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة رغم الاستقرار على رحيل أحمد الشيخ ورفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر للموسم الكروى الجديد.

وكان موسيمانى رفض أيضا ضم محمد فاروق، لاعب بيراميدز، فى صفقة انتقال أحمد الشيخ للفريق نتيجة كبر سنه.

وفى هذا السياق، استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم بملعب استاد السويس الجديد فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلى عددا من التغييرات، وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن الذى اقترب من شغله أكرم توفيق، العائد من جديد للأهلى خلال الفترة القليلة الماضية، على حساب محمد هاني الذى يعانى من إجهاد عضلى بعد المجهود الكبير الذى بذله فى المباراة النهائية فى مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

ويفاضل موسيمانى بين محمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى بمباراة اليوم على حساب جونيور أجايي الذى تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك الماضية بأبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحى ومجدى قفشة.

خط الهجوم: جيرالدو "كهربا" وحسين الشحات ومروان محسن.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق للأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، وشهد القائمة تواجد كل من رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏