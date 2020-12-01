بعد فرمان الفيفا.. شوبير يكشف موعد انتخابات الجبلاية ومدة المجلس الجديد

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بخصوص تقليص عدد الأعضاء للجنة الخماسية، لتكون مكونة من 3 أعضاء فقط بدلًا من خمسة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى:" الفترة الرسمية للجنة الخماسية انتهت رسميًا بالأمس، واللائحة سيتم إقرارها والانتخابات ستقام فى موعد أقصاه 15 يناير، ويبدو أن بعض الاتصالات حصلت، وتم المد للجنة الخماسية" .

وأضاف :" هذا القرار كان فى غاية الأهمية، بعد تخفيض أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء، اللجنة المعينة لا يحق لهم الترشح فى الانتخابات، حتى يتم إعلان القائمة الجديدة التى ستضم 3 أسماء، وبفرض خروج الجناينى وفضل منها يكون من حقهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".

وأضاف: المد لمدة شهرين لأعضاء اللجنة الجديدة الثلاثية يعنى عدم إقامة انتخابات الجبلاية خلال يناير وأتصور أن الفترة المقبلة ستقام الانتخابات قبل 31 يناير وستتواجد اللجنة حتى انتهاء الانتخابات التى لن تتجاوز بأى حال من الأحوال سنة.

وعلى الجانب الأخر ، استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم بملعب استاد السويس الجديد فى نصف نهائى بطولة كأس مصر .

ومن المقرر ان يشهد تشكيل الأهلى عدد من التغييرات وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن والذى اقترب من شغله أكرم توفيق العائد من جديد للأهلى خلال الفترة القليلة الماضية على حساب محمد هانى والذى يعانى من إجهاد عضلى بعد المجهود الكبير الذى بذله فى المباراة النهائية فى مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ويفاضل موسيمانى بين محمود عبدالمنعم كهربا وجيرالدو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى بمباراة اليوم على حساب جونيور أجايي والذى تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك الماضية بأبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول .

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحى ومجدى أفشة .

خط الهجوم : جيرالدو " كهربا " وحسين الشحات ومروان محسن .