نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن كواليس قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بخصوص تقليص عدد الأعضاء للجنة الخماسية، لتكون مكونة من 3 أعضاء فقط بدلًا من خمسة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون اسبورت أف أم":" لقد انتهت الفترة الرسمية للجنة الخماسية مساء أمس رسميًا، واللائحة سيتم إقرارها والانتخابات ستقام فى موعد أقصاه 15 يناير، ويبدو أن بعض الاتصالات حصلت، وتم المد للجنة الخماسية".

وأضاف :"ويعد هذا القرار مهم للغاية ، بعد تخفيض أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء، اللجنة المعينة لا يحق لهم الترشح فى الانتخابات، حتى يتم إعلان القائمة الجديدة التى ستضم 3 أسماء، وبفرض خروج الجناينى وفضل منها يكون من حقهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".

وأختتم: وجاءت المد لمدة شهرين لأعضاء اللجنة الجديدة الثلاثية يعنى عدم إقامة انتخابات الجبلاية خلال يناير وأتصور أن الفترة المقبلة ستقام الانتخابات قبل 31 يناير وستتواجد اللجنة حتى انتهاء الانتخابات التى لن تتجاوز بأى حال من الأحوال سنة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الإتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر.