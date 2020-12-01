نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيف على فريق بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وبورتو فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:-

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: بينجامين ميندي - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري

خط الوسط المهاجم: رحيم ستيرلينج - بيرناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.